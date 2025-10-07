お酒を飲まない人と飲む人がいる飲み会では、「割り勘」をめぐって人間関係に亀裂が生じることもあるようだ。投稿を寄せた東京都の40代女性は、自分以外全員飲酒する飲み会で不公平さを感じたそう。「全く飲まない私も含めて完全割り勘にされて、誰も何も言わないのはびっくりしました。 続けて２回同じ事があったので、その人たちとはご飯に行かないことにしました」女性だけがお酒を飲めない中、同じ金額を支払うことに周囲は無