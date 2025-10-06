2025年8月21日、日産は「エクストレイル」のマイナーチェンジを発表しました。 このマイナーチェンジでは、デザインやインフォテインメントシステムが刷新されたほか、新グレード「ROCK CREEK」や「エクストレイル NISMO」などの新たなバリエーションも用意されています。 では、このマイナーチェンジはSNS上でどのように受け止められているのでしょうか。 外観と内装を刷新し最新コネクトを搭載