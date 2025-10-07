バレーボール女子の２０２８年ロサンゼルス五輪のホープ、秋本美空（みく、１９）が６日までにスポーツ報知の単独取材に応じ、１０代では異例となる海外挑戦への決意を語った。アウトサイドヒッターとしてＳＶリーグ１部の姫路からドイツ・ブンデスリーガ１部のドレスナーＳＣに期限付き移籍。１２年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さん（４３）を母に持つ次世代エースは「世界一」の夢へ海外で一歩を踏み出す。１０日にホームのＳ