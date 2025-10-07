女優・仁村紗和の初写真集のタイトルが、「燦爛（さんらん）」（２２日発売）に決まった。デビュー１０周年の節目をきっかけにスタートした写真集プロジェクト。「未来を見据えて、新しい場所にいきたい」という希望で、台湾の台南で撮影された。タイトルは美しき、きらめき、輝くさまを現した言葉。台湾で撮った世界観を意識してタイトルを漢字にしたい―という案が出ており、字の華やかさ、今の仁村にピッタリという意見が