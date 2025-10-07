◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前７時８分開始予定）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。４日（同５日）の第１戦を逆転勝ちで制したドジャースは、この日の試合で勝つと、一気に２連勝で突破へ王手をかけることになる