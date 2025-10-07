プロレスリング・ノアは１１日に両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」を開催する。第７試合のスペシャルタッグマッチで来年１・４東京ドームで引退する新日本プロレスの棚橋弘至が参戦し「ＡＬＬＲＥＢＥＬＬＩＯＮ」清宮海斗と初タッグを結成。丸藤正道、拳王と対戦することが決まった。今回の一戦は、清宮が新日本の９・２８神戸大会へ足を運び棚橋にリング上でタッグ結成を直談判し実現した。１０月２日に都