日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのにふんした姿を投稿した。岩田アナは「あのちゃんさんのモノマネ先日、中高の同級生たちと集まった時に、メイクの得意な友達があのちゃん風メイクをしてくれて、ウィッグをボブにカットしてくれました」と報告し、あのにふんした姿を写真と動画を投稿した。岩田アナはあの風のメークを施し、動画では見