2025年10月7日でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘開始から2年となる。パレスチナ自治区ガザの死者は6万7000人を超え、物資の搬入は限られ、子供は栄養失調になり、ガザは今、飢饉に直面している。UNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関の清田明宏保健局長に、ガザ地区での窮状の実態について聞いた。戦闘開始から2年「生きているのか、死んでいるのか分からない」イスラエルは、UNRWAがイスラム組織ハマスと関係があるとして