大阪市阿倍野区にあるシャープ田辺ビル。2016年の鴻海傘下入り後に買い戻したが、現在はほとんど使用されていない（記者撮影）【図で見る】鴻海傘下で業績回復したかと思いきや…「もう一度、シャープらしさを取り戻したい」9月29日、報道陣を集めた懇談会で、シャープの沖津雅浩社長は力を込めた。土俵際に追い込まれたシャープが、復活の道を歩み始めている。（詳細なインタビュー記事はこちら）2022年度、23年度と立て続けに100