「人間かどうかの確認」自体を危険と誤解してはならないが、不正な操作へと誘導されないように警戒が必要（写真：筆者提供）【実際どんな画面が出る？】ClickFix攻撃で表示される偽の「確認メッセージ」とバリエーション「私はロボットではありません」のチェックボックスは、日常のウェブ閲覧でよく見かける。この見慣れた表示を悪用する「ClickFix（クリックフィックス）」と呼ばれるサイバー攻撃が、2024年から世界的に拡大して