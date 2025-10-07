ポストシーズンでも存在感を示す大谷と山本。佐々木も守護神として奮闘している(C)Getty Imagesポストシーズンで“二刀流デビュー”を飾った大谷翔平を擁するドジャースは、地区シリーズ初戦でフィリーズに先勝し、また一歩、連覇へと近づいた。敵地でのゲーム、大谷がフィリーズ打線を3得点に抑え、5-3での勝利に貢献。さらに、佐々木朗希がクローザーとしての役割も果たすなど、日本人選手のマウンド上での躍動が輝きを放って