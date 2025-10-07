三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第90回は、「模擬試験の合格判定」について考える。「判定」は、どのように算出されるのか東京大学現役合格を目指し、初めての東大型模試を受けた天野晃一郎と早瀬菜緒だったが、合格可能性はE判定だった。一方、同級生の小杉真里はA判定をとっていた。塾によって若干の差