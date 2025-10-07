女優・黒島結菜（２８）が長身が際立つショットを披露した。７日までにインスタグラムで「みなさん、こんにちは！フジテレビ『ネプリーグ２時間ＳＰ』１９時〜に出演しております！そして、、ネプリーグ終了後『絶対零度』第１話放送されますよ〜！！！！ぜひ、観（み）ていただけると嬉（うれ）しいです！カタカタ〜」とつづって、黒のセットアップ姿をアップ。「写真、なんか全体長めな黒島氏」と締めた。この投稿には「