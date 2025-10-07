今年のノーベル生理学・医学賞に、大阪大学の坂口志文特任教授が選ばれました。2年連続となる日本のノーベル賞受賞決定の発表に、街でも喜びの声が聞かれました。◇「シモン・サカグチ」今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授。アメリカの研究者2人とともに受賞が決まりました。■“免疫学最後の大発見”高校2年生「こういう賞を日本人がとったというのは、かなり勇気づけられることなんじゃな