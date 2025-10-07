アメリカのトランプ政権が提案したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案についてイスラエルとイスラム組織ハマスの交渉が6日、仲介国のエジプトで始まりました。エジプト国営メディアによりますとイスラエルとハマス双方の代表団がエジプトに到着し、6日に交渉を始めました。交渉は直接対面するのではなくエジプトやカタールなどが仲介する間接協議の形式で行われイスラエル人の人質と収監されているパレスチナ人を解放するための条件