ソフトバンクの田浦文丸投手（26）と長谷川威展投手（26）が、来季の戦力構想から外れていることが6日、分かった。田浦は熊本・秀岳館高からドラフト5位で2018年に入団。23年に自己最多の45試合に登板したが、その後はけがが相次ぎ、今季は1軍登板がなかった。長谷川は現役ドラフトで23年オフに日本ハムから加入。今年3月に左肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けて、現在はリハビリ中。球