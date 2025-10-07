ギリシャの首都アテネ郊外の空港で支援者に訴えるグレタさん＝6日（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】ガザに船団で支援物資を届けようとしてイスラエル軍に拘束されたスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんが6日、ギリシャの首都アテネ郊外の空港に到着した。集まった支援者に「虐殺は続いている」と訴え、国際社会にイスラエルの戦争犯罪を止める行動を取るよう呼びかけた。ロイター通信などが伝えた。船団の