アメリカのトランプ大統領は6日、11月から中型および大型トラックに25％の追加関税を課す方針を発表しました。トランプ氏は6日、自身のSNSに「11月1日から、アメリカに輸入されるすべての中型および大型トラックに25％の関税を課す」と投稿しました。ホワイトハウス当局者も日本にも25％の関税が適用される見通しだとしています。トランプ氏は9月、医薬品やトラックなどへの追加関税を10月から発動する意向を示し、「関税を課す理