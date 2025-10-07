巨人・西舘は前向きに反省を持ち帰った。先発で予定の２回を２安打２失点。２ラン被弾や与四球など課題も残したが「試せることは試せて最後に調整できた」と１１日から始まるＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓを見据えた。阿部監督は通常より１人多いリリーフ９人制で短期決戦に挑む可能性も示唆し「ロング（リリーフ）できる西舘を置こうかなと思っている。何とかしっかり修正して、準備してほしい」と話した。最速は１５２キロ。曲がり