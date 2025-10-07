NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3976.30（+67.40+1.72%） 金１２月限は大幅続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しや米政府機関閉鎖を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、フランスのルコルニュ首相の辞任が伝えられるなか、もみ合いとなった。日中取引では、米上院でのつなぎ予算案の採決を控え、トランプ米政権が連邦職員の大量解雇を警告したことなどを受けて買い優勢となり