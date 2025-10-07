米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 3.590（+0.015） 米10年債4.158（+0.039） 米30年債4.753（+0.041） 期待インフレ率2.347（+0.009） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りが上昇。議会が依然としてつなぎ予算で合意に至らず、政府機関の閉鎖が続くなかでも、投資家は冷静に受け止めている模様。 １０月は米国債が下落し、利回りが上昇しやすい