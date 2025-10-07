【ニューヨーク＝小林泰裕】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比６３・３１ドル安の４万６６９４・９７ドルだった。ダウ平均は前週末まで４日連続で過去最高値を更新しており、利益確定の売りが優勢だった。値下がりは７営業日ぶり。ダウ平均株価は直近の６営業日で８００ドル超上昇しており、高値への警戒感も広がりやすかった。銘柄別では、通信大手ベライゾン・コミュニケーションズや外