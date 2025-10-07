今大会で104回を数え、12月28日に開幕する“冬の風物詩”全国高校サッカー選手権大会。今大会の応援歌は、手越祐也（Vo.）・Furutatsu（Ba.）・kyohey（Dr.）による3人組バンド T.N.T の「未来へ」に決定！「未来へ」は、高校サッカーに情熱を注ぐ選手たちを鼓舞する楽曲。作詞は手越が担当。大のサッカー好きとしても知られる手越が、自らの経験も回顧しながら、"二度とない今日という日"を大切に戦うこと、そして"刻まれた時の全