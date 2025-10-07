台風第２２号は、７日３時には日本の南にあって、西北西へ進んでいます。伊豆諸島を中心とする関東甲信地方では、９日は、暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒し、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。 【画像】台風22号最新の進路と全国の天気をみる ［気圧配置など］ 台風第２２号は、７日３時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９８５