伊勢丹新宿店が、毎年恒例のフレグランスの祭典「サロン ド パルファン」を今年も開催する。伊勢丹新宿店を起点に、各フロアやメンズ館、ISETAN BEAUTY online、イセタン ミラー、三越伊勢丹グループ各店で展開。伊勢丹新宿店は10月9日から13日まで（10月8日はエムアイカード会員特別招待日）本館6階 催物場で、「サロン ド パルファン 2025 〜香りにのって、まだ見ぬ世界へ。〜」と題し、日本初上陸ブランドを含め39ブランドが