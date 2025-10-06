ライラ（LAILA）が運営するバーチャル美術館アプリ「ラ・ミュージアム（LA MUSEUM）」が、俳優の小松菜奈をモデルに起用した展覧会「LA MUSEUM NANA KOMATSU」と同名の写真集を発売する。10月20日までラ・ミュージアム公式オンラインストア、printings.jp、蔦屋書店の一部店舗およびオンラインストアで注文を受け付けており、26日に一般販売を開始。また、10月25日には、ドーバー ストリート マーケット ギンザ