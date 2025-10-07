札幌・白石警察署は2025年10月6日、札幌市白石区に住む自称・建築業の男（26）を傷害の疑いで、現行犯逮捕しました。男は10月5日午前4時10分ごろ、札幌市白石区栄通2丁目の自宅で、20代女性の肩を拳で押す暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。警察によりますと、5日午前4時20分ごろ女性から「彼氏に暴力をふるわれた」と110番通報がありました。男と女性は交際関係で、口論になり、暴行を加えたとみられています。女性