2025年10月6日午後6時40分ごろ、北海道江差町本町の路上でクマが目撃されました。警察によりますと、帰宅途中の男性が運転中、同じ進行方向に歩くクマを目撃しました。クマの体長は約1メートルほどで、男性はUターンして、警察署を訪れ、「すぐ近くでクマを見ました」と警察官に伝えました。その後、警察官が現場付近をパトロールしていたところ、住宅の車庫に入っていくクマ1頭を目撃。その後、しばらくクマが