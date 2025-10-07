■トヨタ 2,974円(+134.5円、+4.7％) トヨタ自動車 [東証Ｐ]が大幅続伸。4日に行われた自民党総裁選では大方の予想を覆し高市早苗氏が勝利したことから、その政策期待が株式市場でリスク選好の地合いを加速させていた。高市新総裁は財政拡張と金融緩和路線を経済政策の主眼に置いていることで、外国為替市場では足もとで急速にドル高・円安方向に振れていた。これが自動車株など輸出セクターには追い風材料となる