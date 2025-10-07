俳優の窪塚洋介（46）と松田龍平（42）が6日、都内でダブル主演映画「次元を超える」（監督豊田利晃、17日公開）の完成披露試写会に出席した。修行者と暗殺者による、寓話（ぐうわ）的なSF作品。2人は映画「破壊の日」以来5年ぶりの共演だが、窪塚は「5年前はすれ違っただけ。初共演という印象で、役者・龍平との対峙を存分に味わわせてもらった」と満足げ。対する松田は「ちょっとした気づきとひらめきで、可能性が無限大にな