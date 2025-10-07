女優の沢口靖子（60）が主演するフジテレビ月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00）が6日に初回を迎え、放送前に沢口が取材会に出席した。情報犯罪の犯人を追う刑事役で「走る場面が多くて、ほぼ座っていませんでした」と笑顔。アクションシーンもあったといい「凶器を持った犯人と対峙（たいじ）した時はヒヤヒヤしましたが、私の技が決まったときはスカッとしました」と撮影を振り返った。作中では板谷