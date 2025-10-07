ロッテで投手として活躍し、通算257試合に登板した伊藤義弘（いとう・よしひろ）さんが6日、交通事故で亡くなった。43歳。福岡県出身。この日午後2時17分、福岡市城南区の交差点で運転していたバイクがタクシーと衝突。福岡市内の病院へ搬送されたが、午後4時16分に死去した。タクシーに乗客はなく、運転手は軽傷だった。伊藤さんは東福岡から国学院大、JR東海を経て07年大学生・社会人ドラフト4巡目でロッテ入り。1年目から51