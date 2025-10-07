バレーボール最高峰イタリア・セリエA女子が日本時間7日に開幕した。女子日本代表キャプテンでノヴァーラに所属する石川真佑（25）はスタメン出場し、チームはセットカウント3ー0（25ー16、25ー23、25ー23）でマリニャーノに勝利した。石川は3得点をマーク。イタリアで3年目を迎えた石川は第1セット、リベロからの難しいトスをしっかり相手コートに叩き込むなどで得点。第2セット途中で交替すると、再び第3セット、競り合う場面で