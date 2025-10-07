イスラエルは、船でパレスチナ自治区ガザを目指していた環境活動家のグレタ・トゥンベリさんらおよそ170人を強制送還したと発表しました。イスラエル外務省は6日、ガザ西方の地中海で拘束したスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥンベリさんを含む「グローバル・スムード船団」の参加者171人をギリシャとスロバキアに強制送還したと明らかにしました。アテネの空港に到着したグレタさんは、記者団に対し「ガザで進行しているジ