6日、福岡市城南区の交差点でタクシーとバイクが衝突する事故がありました。この事故で、バイクを運転していた元プロ野球選手の男性が死亡しました。警察によりますと、6日午後2時すぎ、福岡市城南区鳥飼の交差点でタクシーとバイクが出合い頭に衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた元プロ野球・千葉ロッテ選手で特別支援学校の臨時講師、伊藤義弘さん（43）が、福岡市内の病院に運ばれましたが、およそ2時間