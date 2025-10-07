ことしのノーベル生理学・医学賞が発表され、大阪大学の坂口志文特任教授ら3人が選ばれました。ノーベル生理学・医学賞に選ばれたのは、大阪大学の坂口志文特任教授ら3人です。坂口特任教授（74）「うれしい驚きといいましょうか、ということにつきます」坂口特任教授は、本来、ウイルスなどから体を守る免疫細胞が異常な働きをし、自分の体を攻撃する際、ブレーキ役となる『制御性T細胞』を1995年に発見しました。これは、「免疫