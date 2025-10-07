巨人は６日、今村信貴投手（３１）、重信慎之介外野手（３２）、戸田懐生投手（２５）に来季の契約を結ばないと通達したことを発表した。いずれも現役続行を希望している。球団では２日の高橋礼、乙坂、育成選手の直江、三浦、大城元に次ぐ戦力外通告となった。今村は今季２軍で４１登板、防御率１・９１も１軍登板なし。「１４年間ジャイアンツ一筋でやらせてもらい感謝しています。内海さんとの出会いがあったからここまでや