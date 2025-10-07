◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦となる敵地・フィリーズ戦の試合前会見に出席し、１勝１敗にもつれ込んだ場合は大谷翔平投手（３１）を第５戦に先発させることを明かした。指揮官は「もしそこまで行けば、彼が先発になる」と明かした。２日前