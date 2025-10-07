初のポストシーズン登板前、フリードマン編成本部長が絶賛米大リーグのドジャースは4日（日本時間5日）、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第1戦に臨み、5-3で先勝した。「1番・投手兼DH」で先発した大谷翔平投手は6回を投げ、3安打3失点、9奪三振の好投。この試合前に会見したアンドリュー・フリードマン編成本部長は大谷について「過小評価されていると思う」と口にしている。専門メディア「ドジャー・ブル