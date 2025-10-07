未勝利、コスモス賞を連勝中のアスクエジンバラは坂路で月曜追い。4F55秒0〜1F12秒3とスムーズに加速した。野元助手は「今朝はテンをゆっくり入って、しまいを動かす予定通りの調整。馬場が悪い時間帯でも、しっかり動けていた」とうなずく。前走は4角先頭から力強く押し切った。「性格に若さはあるけど、操縦性が高くて能力はある。ゆったり運べる東京の方が、より切れると思う」とイメージした。