エコロアルバは新潟芝1400メートルの新馬戦を9番手から一気に差し切った。操縦性が良く、メンバー最速上がり3F34秒0の瞬発力も光った。先週2日はWコースで5F65秒1〜1F11秒1の好時計。田村師は「楽な手応えで65秒台。2歳でこれだけ動ける馬はそういない。お尻がグ〜ンと大きくなっている段階。成長している中で前走はあれだけのレースができた。癖がなくてパワーがある。それに乗りやすい。重賞でどれだけやれるか楽しみ」と熱