過去10年の傾向から勝ち馬に迫る「uptoデータ」。今週3日間開催最終日に組まれた「第68回スワンS」（21＆22年は阪神開催）を分析する。番組再編成により今年は施行時期が2週早まった。傾向に変化はあるのか？さまざまな角度から探っていく。【年齢】5歳が【4・4・3・40】で最多4勝を挙げている。3歳は【3・1・1・12】と古馬に交じって健闘。昨年はダノンマッキンリー、オフトレイルで3歳ワンツーだった。4歳は【1・2・2・3