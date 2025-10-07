ダンツエランは月曜朝、坂路を軽く駆け上がった。稽古をつけた橋本助手は「休み明けの前走を使って状態は上向いています」とうなずく。1800メートル初起用の前走ローズSは17着に敗れた。「道中で（他馬に）寄られて力を出し切れなかった。距離も1400メートルの方がレースはしやすい。重賞（24年ファンタジーS1着）で結果を出している舞台で、どこまでやれるか」と力を込めた。