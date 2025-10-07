アドマイヤマツリは4月の福島牝馬Sで重賞初制覇を飾った。前走ヴィクトリアマイル7着後は放牧へ。宮田師は「パワーアップして、見違えるほど体がガッチリして帰ってきました。馬体重は470キロ台後半（前走454キロ）あって幅が出てきました」と成長を感じている。この舞台は【2・2・0・0】と良績を持つ。「1800メートルは得意の舞台。秋の最大目標を今後どこに定めるか？そういった意味でも凄く楽しみ」と重賞2勝目を視界に入れ