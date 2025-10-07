【ニューヨーク共同】週明け6日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は大幅続伸し、取引の中心となる12月渡しが前週末比67.40ドル高の1オンス＝3976.30ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を2営業日連続で更新した。