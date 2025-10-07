陸上女子やり投げで昨夏パリ五輪金メダルの北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝が６日、都内で弁当店「ほっともっと」の１０月新商品発表会に出席。愛嬌（あいきょう）たっぷりの笑顔で幼少期の弁当にまつわるエピソードを語った。母の特製のり巻きを思い出の弁当に挙げた。水泳やバドミントンに励んだ幼少期に「大量ののり巻きを母が作ってくれた。あまりにも多くて周りの友達もびっくりするくらい。配り歩いていました」と懐かしんだ