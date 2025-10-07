「大相撲・全日本力士選士権」（６日、両国国技館）豊昇龍（２６）＝立浪＝が決勝で大の里との横綱対決を制し、３年ぶり２度目の優勝を果たした。左上手をつかんで前に出て、上手投げで仕留めた。絵に描いたような速攻を決め、豊昇龍は「うれしいです。この気持ちで次の九州場所に向けて頑張っていきたい」と、優勝者に贈られる選士権章を右腕に巻いた。秋場所千秋楽の優勝決定戦で敗れた相手に、リベンジする格好となった