北海道・北見警察署は2025年10月6日、北見市のパート従業員の男（33）を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年7月29日、北見市春光町4丁目の住居に侵入し、現金8万3000円を盗んだ疑いが持たれています。被害者の男性が何らかの形で被害に気づき警察に通報したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男と男性は会社の同僚で、詳しい侵入方法や当時の状況などはわかっていません。調べに対し男は「盗みました