アンゴラブラックは今年に入って東京1勝クラス、野島崎特別、バーデンバーデンCと3連勝を決めている。尾関師は「元々ポテンシャルは高かった。体質の関係で出世は遅れましたがレースぶりは安定していて、しっかり勝ち切る競馬でのセンスがあります」と称えた。今回は3連勝の起点となった東京1800メートル。「全体的にしっかりしてきて、今は反動もなく調教もやれている。舞台もいいと思います」と重賞初挑戦Vに期待をかけてい