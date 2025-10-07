ヤクルトは６日、契約満了にともない嶋基宏ヘッドコーチ（４０）、石井弘寿投手コーチ（４８）、小野寺力投手コーチ（４４）、杉村繁打撃コーチ兼任スコアラー（６８）とコーチ契約を終了したと発表した。嶋コーチは２２年に選手兼任コーチを担い同年現役を引退。引退後はヤクルトでコーチを務めていた。また、球団は太田賢吾外野手（２８）に来季の契約を結ばないことを伝えたことも発表した。